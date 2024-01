Pozzuoli, a 13 anni esce da casa per andare a scuola e sparisce: ritrovata dopo sette ore di paura

Sono state sette lunghe ore di paura quelle vissute a Pozzuoli per la scomparsa di una 13enne che in mattinata aveva fatto perdere le proprie tracce dopo essere uscita da casa per andare a scuola. Lasciato lo smartphone a casa, la minore non ha mai raggiunto l'istituto scolastico che sorge a poche decine di metri dalla sua abitazione, nella zona alta della città. Immediati sono stati gli appelli lanciati dai genitori e le ricerche scattate in tutta Pozzuoli ed estese nei vicini comuni e in tutta Napoli.

In mattinata sono stati ascoltati dagli agenti del commissariato di Pozzuoli - diretti dal vicequestore Ludovica Carpino - amici e compagni di classe che avevano raccontato di aver perso i contatti con la minore qualche minuto primo l'ingresso a scuola.

Diffuse foto ed ipotizzati i vari spostamenti, la 13enne è stata rintracciata poco dopo le 15 di oggi presso la stazione di Bagnoli.

«Finalmente è stata ritrovata, ora la stanno portando a casa dei nonni», ha fatto sapere il padre della ragazza, campione di motociclismo che in mattinata aveva lanciato appelli con foto per denunciare la scomparsa della figlia.