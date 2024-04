Lite in famiglia e droga, 38enne arrestato a Qualiano

Questa mattina a Qualiano,i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano hanno arrestano per maltrattamenti in famiglia e detenzione di droga un 38enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

I militari sono intervenuti in un appartamento per la segnalazione di una lite in famiglia. In casa c'erano l’uomo e sua madre con il 38enne che, palesemente ubriaco, aveva poco prima picchiato e minacciato la madre.

L’uomo non si è placato neanche dopo l'arrivo dei carabinieri che lo hanno dovuto bloccare. Evidenti i lividi sulle braccia della donna che ha riferito ai militari altri episodi di violenza avvenuti negli ultimi mesi. Il 38enne è stato perquisito e nelle sue tasche sono stati trovati e sequestrati 20 grammi di hashish. In camera da letto c'erano altre due dosi. Il 38enne ora è in carcere in attesa di giudizio.