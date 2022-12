Quarto, paletti e manufatti abusivi nel rione popolare: rimossi dal Comune

Abusi edilizi nel rione ex 219 di Quarto, ancora un blitz: stamani gli operai del Comune, supportati dagli agenti della polizia municipale e dai carabinieri della locale tenenza, sono entrati nuovamente in azione nel quartiere popolare per rimuovere paletti e manufatti realizzati illegalmente dai residenti, molti dei quali occupavano da anni spazi pubblici di proprietà dell'ente flegreo.

Le operazioni sono statE coordinate dal settore Patrimonio del Comune di Quarto. La scorsa settimana un analogo blitz, sempre compiuto con il supporto delle forze dell'ordine: in quell'occasione furono rimosse anche baracche in metallo e cancelli.