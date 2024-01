Teppisti scatenati durante le notti in città: così ieri mattina alcuni automobilisti hanno trovato le proprie auto pesantemente danneggiate. Un risveglio amaro nella zona di Portici al confine con San Giorgio a Cremano. I balordi hanno rotto i finestrini di due vetture parcheggiate in una traversa di via Scalea e rubato vari oggetti. Un modus operandi che negli ultimi mesi ha già costretto decine di residenti a rivolgersi a polizia e carabinieri e a chiedere più controlli.

Una sfida alla microcriminalità tenacemente raccolta dall'amministrazione comunale diretta dal sindaco Vincenzo Cuomo, affinché sia garantita la vivibilità dei cittadini e la salvaguardia dei beni pubblici. Un tavolo sulla sicurezza e l'ordine pubblico alcune settimane fa è stato infatti aperto alla prefettura di Napoli con la richiesta di inviare più uomini e mezzi al commissariato di Portici. Intanto, il Comune è sceso in campo investendo in maniera massiccia sulla polizia municipale: istituito un inedito terzo turno dei vigili urbani che già presidiano la città tutti i giorni fino a mezzanotte e che adesso prolungheranno il presidio del territorio fino all'una di notte durante i fine settimana. «Lungo la fascia costiera vesuviana - dicono al Comune - siamo l'unica città ad avere una presenza costante della polizia municipale, coadiuvata anche dai controlli che la guardia di finanza ha notevolmente intensificato. Ma è evidente che per fermare queste bande di delinquenti bisognerà ulteriormente intensificare la presenza di uomini in divisa».

L'emergenza è stata nuovamente segnalata in prefettura anche dal consigliere comunale del Pd, Francesco Portoghese: «Ancora una notte in cui sono stati calpestati i diritti dei cittadini, come la garanzia della sicurezza: è alienante temere di trovare la propria auto con vetri rotti o pneumatici tagliati, come è accaduto la scorsa notte nella Traversa Longobardi. Dopo la tentata rapina avvenuta pochi giorni fa in un supermercato di via San Cristoforo, ho avuto anch'io contatti con la prefettura che ha confermato che la situazione è sotto osservazione e costantemente monitorata al fine di intraprendere le azioni necessarie per garantire la sicurezza dei cittadini». La vicenda ha raggiunto anche il Parlamento. «Avevamo più volte chiesto al sindaco di predisporre un servizio di sicurezza straordinario della polizia municipale - dice Alessandro Caramiello, deputato del Movimento 5 Stelle - Resta intanto il nodo del potenziamento del commissariato Portici-Ercolano».

Ma a Portici non si ferma il fronte comune per arginare la microcriminalità e ieri mattina un ulteriore segnale è arrivato dal comandante provinciale della guardia di finanza, Paolo Borrelli, per far sentire forte la presenza dello Stato in città. Nell'aula consiliare del Palazzo di via Campitelli, con il sindaco Cuomo l'alto ufficiale ha conferito encomi a tre militari del Gruppo Pronto Impiego di Napoli, per aver prestato tempestivamente soccorso a un bambino di 9 anni rimasto ferito gravemente lo scorso 9 novembre, mentre erano impegnati in un servizio di controllo economico in piazza San Pasquale.