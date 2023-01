Reati commessi tra il 2013 e il 2014, scatta l'arresto dopo la condanna

Finisce in arresto un 30enne di Casalnuovo, in quanto destinatario di un ordine di carcerazione emesso lunedì scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio esecuzioni penali. Il giovane deve espiare la pena di 6 anni 5 mesi e 28 giorni di reclusione per reati di evasione, tentata rapina e riciclaggio, commessi a Napoli tra il 2013 e il 2014.