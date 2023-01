San Giorgio a Cremano, neonata rischia di soffocare: salvata da due agenti della polizia municipale

Una neonata rischia di soffocare ma, grazie all'intervento tempestivo della polizia municipale, viene portata in ospedale e salvata dai medici.

La storia a lieto fine a San Giorgio a Cremano. Nell'ambito di un controllo del territorio, un uomo si è avvicinato di corsa agli agenti in servizio in via Alighiero Noschese chiedendo aiuto in quanto la figlia piccola stava per soffocare per un boccone di cibo andatole di traverso.

I due agenti, Fabio Aversa e Antonio Esposito, si sono recati in via San Martino dove nel frattempo la mamma aveva caricato in auto la bimba che stava diventando cianotica e da lì hanno scortato la vettura dei genitori fino a all'ospedale Annunziata a Napoli.

Una corsa a sirene spiegate fino al presidio ospedaliero dove la piccola è stata immediatamente soccorsa dai medici e salvata. Dopo qualche ora gli agenti hanno contattato il padre della piccola per verificare le sue condizioni di salute e finalmente hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.

«Complimenti a Fabio Aversa e Antonio Esposito per essere intervenuti tempestivamente, comprendendo la criticità della situazione e mostrando nello stesso tempo sensibilità e sostegno nei confronti dei genitori, presi dal panico e dal timore» scrive sulla pagina facebook il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno.

«Un riconoscimento condiviso anche con la famiglia che non ha esitato a ringraziarli anche sui social per aver contribuito a salvare la loro bambina» conclude il primo cittadino.