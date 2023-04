Sangue ad Acerra, 35enne colpito alla schiena con un coltello da cucina

Lite finisce nel sangue ad Acerra. Prima le urla, poi la corsa in ospedale: è questa la storia che ha generato tensione nella provincia napoletana.

Un 35enne, di origine nigeriana, è stato portato alla clinica Villa dei fiori di Acerra con ferite da taglio alla schiena. Ì sanitari hanno contattato, immediatamente, la polizia.

Secondo la ricostruzione, l’uomo si trovava nella propria abitazione quando è stato colpito alla schiena con un coltello da cucina per ben tre volte.

A ferirlo sarebbe stato un connazionale per motivi ancora in accertamento. Probabilmente, ad evitare il peggio sono state le urla dell’uomo che hanno messo in fuga l’aggressore. Le indagini risultano aperte e mirano a fare luce sull’episodio.