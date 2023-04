Terra dei fuochi: continuano i controlli tra Napoli e Caserta

Ancora una forte azione dello stato in “Terra dei Fuochi” con unità dell’esercito Italiano e delle forze dell’ordine, che sulla base della programmazione della cabina di regia “Terra dei fuochi”, presieduta dall’Incaricato Filippo Romano, sotto il coordinamento delle prefetture di Napoli e Caserta, hanno controllato nel corso di tutta la settimana decine di attività commerciali.

Martedì 18 aprile, a Casandrino, sono state controllate 6 attività commerciali in odore di produzione di una grossa fetta della “filiera del rifiuto”. Sono state rilasciate ammende per circa 60 mila euro, e, in un'attività, sono stati individuati sia lavoratori a nero che decine di extracomunitari irregolari. Mercoledì 19 aprile, invece, a Cardito, Caivano e Crispano, sono state controllate 3 attività commerciali e poste sotto sequestro 700 mq di aree di sversamento, 7 persone sono state identificate, 2 persone sono state denunciate e 2 persone sono state sanzionate, con multe per un totale di oltre 180 mila euro.

Sempre il 19 aprile, durante un’attività congiunga con i carabinieri di San Marcellino, è stata controllata un'attività regolare di autocarrozzeria e il proprietario è stato sanzionato per 16 mila euro per mancata autorizzazione del sistema di verniciatura di auto, inoltre l'attività è stata posta sotto sequestro. Infine, il 20 aprile, a Macerata Campania, presso un'area privata sono stati rinvenuti rifiuti ed attrezzature agricole non custodite correttamente, le attrezzature agricole ed i rifiuti sono stati sequestrati e il proprietario sanzionato per abbandono/deposito di rifiuti con una ammenda di 6 mila euro.