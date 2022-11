Terra dei fuochi, smaltimento illecito, migliaia di euro di sanzioni

L’esercito italiano e le forze dell’ordine, coordinate e dirette dal vice prefetto Filippo Romano, hanno condotto fra il 14 e il 18 novembre una serie di controlli straordinari nelle province di Napoli e Caserta.

Il 16 novembre nei comuni di Aversa, Carinaro, Teverola e Lusciano è stato posto sotto sequestro a Lusciano un immobile, con 2 denunce e ammende per 124 mila euro, mentre a Teverola un’auto carrozzeria è stata sanzionata con una multa di circa 13 mila euro.

Il 17 novembre, nei comuni di Sant’Anastasia, San Gennaro Vesuviano, Ottaviano e Somma Vesuviana, sono state sequestrate 5 attività commerciali, denunciate 7 persone, confiscati 7 veicoli ed elevate sanzioni per circa 480 mila euro.

Nella settimana, controlli e verifiche a tappeto, nei comuni di San Giuseppe Vesuviano, Castel Volturno, Torre del Greco, Marcianise e Frignano, hanno portato a vari fermi per identificazione in diverse località note per lo sversamento di rifiuti. In totale sono stati fermati in flagranza 5 autoveicoli e sanzionate 6 persone, per un totale di circa 30.000 euro e 2 persone deferite all’autorità giudiziaria. Molteplici le irregolarità, dal trasporto e/o sversamento illecito di rifiuti, materiali illecitamente detenuto e scarti di lavorazione oltre a violazioni del codice della strada.

Ulteriore serie di controlli: il 15 novembre è stata sequestrato un’officina meccanica, controllati 70 autoveicoli e comminato ammende per circa 257 mila euro con deferimento all’autorità giudiziaria ed il 18 novembre sequestrata un'autofficina ed un'auto carrozzeria ed elevate sanzioni per 127.000 euro con deferimento all’autorità giudiziaria.