Scuola: tra tante emergenze, anche qualche buona notizia. Ad Arzano, avviato il cantiere per il restyling del plesso Karol Wojtyla di via Sette Re, chiuso per fatiscenze strutturali nel lontano 2013. L'istituto, grazie al piano di fattibilità approvato il 28 marzo 2019 della commissione straordinaria, ha ricevuto un finanziamento di 2.837.216,24 euro per lavori di adeguamento, grazie ai fondi del piano Strategico, da Città Metropolitana.

La ristrutturazione è stata affidata all'impresa Internazionale Costruzione, società cooperativa con sede a Quarto. La consegna dei lavori è avvenuta da parte della sindaca Cinzia Aruta alla presenza della vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania, Loredana Raia.

Intanto, sono in fase avanzata anche i lavori nell'ex sede della polizia municipale che ospiterà un asilo nido. Tra qualche settimana anche questa struttura, finanziata sempre da Città Metropolitana nel 2019, sarà a disposizione della comunità e sarà in grado di ospitare trentatrè bambini, di cui cinque lattanti e ventotto divezzi.

I lavori sono iniziati il 3 aprile 2023, a quasi un anno dall'aggiudicazione definitiva all'impresa «La Fiorella 82», con sede sempre in Quarto. L'asilo, che sarà intitolato alla memoria del piccolo «Giuseppe Di Matteo», vittima innocente di mafia, riporta sulla facciata esterna un murale dell'architetto arzanese, Vincenzo Russiello. «Siamo veramente contenti che queste opere siano avviate finalmente ad un percorso di recupero - affermano alcuni genitori - Ma di sicuro non possono mascherare le mille carenze che attanagliano gli edifici scolastici cittadini e per i quali è opportuno intervenire con idee chiare e un preciso programma tecnico-operativo».