Nella tarda serata di ieri i Carabinieri della stazione di Somma Vesuviana sono intervenuti in via Fossa dei Leoni per l'incendio della saracinesca di un negozio di abbigliamento.

La proprietaria è una 40enne incensurata del posto.

Le fiamme, spente dai vigili del fuoco, hanno danneggiato l'ingresso dell'attività.

Non si esclude l'ipotesi dolosa. Indagano i Carabinieri per chiarire origine e matrice dell'incendio.