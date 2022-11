Strade chiuse per crolli, caos viabilità: «Auto in trappola»

Tre strade chiuse nell'arco di pochi giorni, tutte per crolli e proteste dei residenti. A Marano è caos viabilità. Ingorghi senza fine da via Vallesana al centro storico e automobilisti costretti a ripiegare per i principali corsi. Il problema è originato dalla chiusura di ben tre arterie, due vicoli e una strada principale, di via Vallesana, dove alcuni edifici sono a rischio crollo.

Da settimane si attendono interventi risolutivi, ma finora - a parte le chiusure - nulla è stato fatto. Le proteste dei cittadini dei vicoli più angusti, stremati dal passaggio di migliaia di veicoli, hanno fatto il resto. Sono dieci le strade chiuse nell'arco di poche centinaia di metri. E' tutto bloccato, anche sui principali corsi. Veementi le proteste dei residenti.