Alleggerire il traffico sulla statale 145 in vista dei ponti primaverili e, sopratutto, della stagione estiva, che si prevede porterà flussi record di turisti in penisola sorrentina. È l'obiettivo del dispositivo che introduce la circolazione a targhe alterne tra Vico Equense e Sorrento. Limitazioni alla circolazione che entreranno in vigore da sabato vigilia di Pasqua, così come hanno concordato i sindaci del comprensorio costiero con il prefetto di Napoli e i vertici di Anas nel corso delle riunioni degli ultimi mesi.

APPROFONDIMENTI Cordoglio social in solidarietà di mamma Ornella. La piccola Federica non c'è lha fatta Ucciso per un parcheggio a Torre Annunziata, la figlia in lacrime: «Condanna troppo lieve» Cardito: nel cortile si apre una voragine profonda 25 metri. Inghiottita un'auto, otto famiglie sgomberate

Nei giorni scorsi i responsabili dei comandi di polizia locale dell'area sorrentina hanno adottato per le rispettive competenze le ordinanze che saranno in vigore nella fascia oraria 8-19. Da sabato e fino al 31 maggio l'efficacia dei provvedimenti è limitata ai weekend, oltre che ai festivi e prefestivi. Poi dal 1° giugno al 30 settembre le limitazioni scatteranno per tutti i giorni della settimana. È stato stabilito che nei giorni con data pari possano transitare le auto con targa dispari e viceversa.

Disposizioni che, l'altro giorno, sono state integrate dall'ordinanza di Anas che riguarda i tratti della statale 145 che non ricadono nella competenza dei singoli Comuni. Il che significa che a partire dalla galleria Santa Maria di Pozzano e fino a Sorrento da sabato si circola a targhe alterne. Molte, comunque, le eccezioni. Sono esentati i residenti e i veicoli a due ruote. Poi le auto che trasportano disabili, i bus di linea e turistici, ma anche taxi ed Ncc. Nessun divieto anche per i lavoratori occupati in aziende della zona che devono poter documentare il proprio rapporto e per gli autotrasportatori con mezzi fino a 3,5 tonnellate di portata.

Esclusi anche i clienti di strutture ricettive che attestino l'avvenuta prenotazione e i partecipanti a eventi i cui nominativi dovranno essere consegnati, almeno 5 giorni prima, al comando della polizia municipale del Comune dove ha sede la struttura che ospita il battesimo, la prima comunione o il matrimonio.

Esclusi, infine, i mezzi intestati a enti, società ed aziende che erogano servizi pubblici. Non ci sono, però, eccezioni per i clienti dei ristoranti, seppure prenotati. E questo ha provocato le rimostranze dei ristoratori di Massa Lubrense che, attraverso il presidente, Francesco Gargiulo, si sono detti pronti a impugnare le ordinanze dinanzi al Tar.

Nel frattempo ci si prepara a imporre il giro di vite alla circolazione da sabato. Limitazioni che, sempre a partire da dopodomani, riguarderanno i mezzi con massa a pieno carico oltre le 7,5 tonnellate. A questo proposito Anas ha emanato una ulteriore ordinanza che consente ai mezzi pesanti di circolare sulla «Sorrentina» solo la notte, dall'1 alle 9, e nella fascia dalle 14 alle 18. Fino al 31 maggio i divieti scatteranno solo nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, dal 1° giugno al 30 settembre saranno in vigore tutti i giorni.