Torre del Greco, si incendia una bombola, a fuoco la casa: famiglia in salvo

I carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia sono intervenuti, intorno alle 3.30 della notte scorsa, in via Scappi 52, a Torre del Greco, per un incendio in abitazione.

Sul posto anche i vigili del fuoco e una pattuglia della tenenza di Ercolano.

Le fiamme, poi domate, sarebbero partite da una bombola che era sul balcone di un appartamento al primo piano.

Le persone all'interno - una famiglia composta da padre, madre e tre figli di cui uno minorenne - stanno tutte bene.