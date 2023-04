Vico Equense si candida a Città Creativa del Gusto Unesco

Vico Equense Città Creativa del Gusto Unesco. Un sogno che pian piano, con il passo giusto, potrà diventare realtà. Con una delibera di giunta è stato approvato il protocollo d’intesa per la candidatura del Comune che apre le porte della penisola sorrentina.

A candidarsi non è solo una città, ma una comunità diffusa e coesa negli intenti, di luoghi e persone che, nei secoli, hanno saputo custodire e voluto tramandare patrimoni materiali e immateriali, incanti paesaggistici ed eccellenze enogastronomiche di livello assoluto.

La Pizza al Metro, il Provolone del Monaco, l’arte casearia, il vino, l’olio di oliva, le noci, le castagne, i limoni: sono solo alcuni dei prodotti riconosciuti e apprezzati in tutto il mondo e che attendono il giusto riconoscimento a livello mondiale.

Un progetto sostenuto non solo dalle eccellenze enogastronomiche del territorio, ma anche dagli chef stellati di Vico Equense, riconosciuti e apprezzati in tutto il mondo, come Antonino Cannavacciuolo, Gennaro Esposito e Peppe Guida.

L’annuncio della candidatura è arrivato a Milano, in occasione della presentazione del ventennale di «Festa a Vico», l’evento che ogni anno attrae migliaia di persone a Vico Equense, frutto di una intuizione geniale dello chef Gennaro Esposito. Un’iniziativa che oltre al food, non dimentica la finalità benefica della manifestazione.

Esistono solo tre città italiane inserite nell’elenco delle Città Creative del Gusto Unesco: Alba, Bergamo e Parma. Ed ora è stato apposto il nuovo tassello per la realizzazione del sogno di portare il riconoscimento in penisola sorrentina.

«Vico Equense è da sempre patria dell’enogastronomia – ha spiegato il sindaco Peppe Aiello -. Un progetto ambizioso, certo, ma che poggia su basi solide, incarnate dalle nostre eccellenze e da una tradizione enogastronomica unica al mondo. Abbiamo un’occasione straordinaria di fare della creatività e dell’enogastronomia il centro del piano di sviluppo del territorio, puntando con ancora più forza verso un turismo di qualità. Vico Equense da questo punto di vista ha tutto: cultura, gastronomia e paesaggi. Se continuiamo a valorizzare le nostre eccellenze, che ci invidia tutto il mondo, riusciremo a raggiungere l’obiettivo a cui stiamo puntando dall’inizio della consiliatura: essere nell’olimpo del Gusto».