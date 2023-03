Volontari Wwf ripuliscono scogli e sito archeologico della Regina Giovanna di Sorrento

Sole e temperature gradevoli. La primavera fa capolino anche in penisola sorrentina. E con il primo caldo arriva anche la voglia di mare. In tanti, nella giornata di ieri, hanno deciso di trascorrere qualche ora della domenica in spiaggia e lungo la costa della penisola sorrentina, tra Meta e Massa Lubrense.

E come ormai avviene da anni in questo periodo, i volontari del Wwf Terre del Tirreno si sono dati appuntamento per ripulire gli scogli dei Bagni della Regina Giovanna dai rifiuti depositati dal mare durante l’inverno e da quanto abbandonato dagli incivili che, purtroppo, non mancano mai e che non risparmiano neanche i ruderi della villa di epoca imperiale romana del primo secolo dopo Cristo.

Il presidente Claudio d’Esposito ha chiamato a raccolta un gruppetto di donne, uomini e ragazzi che, suddivisi in due turni, il primo in azione la mattina e l'altro nel pomeriggio, si sono rimboccati le maniche e, muniti di kit composto da guanti e sacchetti, hanno raccolto diverse buste di materiali vari poi affidati agli operatori di Penisolaverde per lo smaltimento.