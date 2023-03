Ragazza di 14 anni picchiata in una lite con coetanei a mezzanotte nel Napoletano

Una ragazza di 14 anni ferita forse in una lite è stata portata all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli.

I sanitari l'hanno medicato e dimessa con una prognosi di 10 giorni.

«Tumefazione galea con alopecia in regione parieto occipitale mediana-contusione colonna vertebrale con dolore palpazione c6-c7», questa la diagnosi formulata.

I Carabinieri della compagnia Vomero che indagano sulla vicenda non escludono che possa essere stata coinvolta in una lite avvenuta in precedenza nel comune di San Giorgio a Cremano. Il fatto si era verificato verso la mezzanotte quando i militari della locale stazione sono intervenuti in viale Formisano nei pressi di un bar per un'aggressione. La segnalazione parlava di diversi ragazzi e ragazze coinvolti. Sul posto, al momento dell'arrivo dei Carabinieri, non c'era più nessuno.