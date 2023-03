I volontari di Legambiente ripuliscono la spiaggia di Acquamorta

Pulizia straordinaria ieri mattina da parte di Legambiente della spiaggia di Acquamorta.

Un esercito di volontari con tantissimi bambini hanno rimosso dall'arenile cassette e bidoni di plastica, oggetti di polistirolo, diversi retini da pesca oltre ad alcuni indumenti che erano stati abbandonati sulla battigia.

"Continueranno tali iniziative anche in altri luoghi del territorio comunale, è importante che tutti facciano la propria parte nella tutela dell'ambiente, adottando comportamenti sostenibili e responsabili - hanno dichiarato dal comune di Monte di Procida con una nota -. Oltre alle giornate di pulizia, ci sono molte altre azioni che si possono compiere per preservare il nostro territorio come ridurre l'utilizzo di plastica, effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti, utilizzare mezzi di trasporto eco-sostenibili".