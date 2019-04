A Capri l'assemblea Federalberghi, attesi il ministro Centinaio e Flavio Briatore

Martedì 30 Aprile 2019, 12:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si terrà a Capri dal 3 al 5 maggio la 69a Assemblea nazionale di Federalberghi.L'assemblea dei delegati, prenderà il via nel pomeriggio del 3 maggio con gli adempimenti statutari. La mattina del 4 maggio alle 10.00, presso il Grand Hotel Quisisana, si entrerà nel vivo dei lavori con un dibattito pubblico sulle tematiche di principale interesse per la categoria.Nel pomeriggio del 4 maggio si terrà l'assemblea del Comitato Nazionale Giovani Albergatori in cui si parlerà del valore del Turismo nell'economia italiana, strategie e modelli innovativi come patrimonio per la crescita. Interverranno all'apertura, a portare i saluti istituzionali, il sindaco di Capri Gianni De Martino, l' assessore al Turismo di Anacapri Massimo Coppola, atteso anche il governatore della Regione Campania Vincenzo de Luca. Nel corso dell'incontro di sabato 4 Maggio, moderato dal vicedirettore di La 7 Andrea Pancani, interverranno il presidente di Federalberghi Italia Bernabò Bocca, il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, Gian Marco Centinaio, l'imprenditore Flavio Briatore insieme a diversi esperti ed imprenditori del settore.