Archivio storico dell'Ilva di Bagnoli: petizione per la sede in piazza Neghelli

Quattro chilometri di informazioni di valore storico, con circa 10.000 pezzi archivistici: è l'archivio storico dell'Ilva di Bagnoli, attualmente conservato all'interno di un capannone di 1.700 metri quadrati in via Coroglio, che dovrà essere però destinato ad altri utilizzi.

Per questo motivo numerose associazioni hanno deciso di realizzare una petizione da inviare al sindaco di Napoli con la richiesta di ospitare il corposo archivio nei locali dell'ex aula bunker di piazza Neghelli, nota per aver ospitato negli anni '80 numerosi processi di camorra. A settembre è previsto un presidio all'esterno dell'aula bunker per lanciare la petizione e raccogliere le firme di adesione.