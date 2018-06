Bacoli, rivoluzione per l'estate: Ztl a Marina Grande, Punta Pennata e Poggio

Mercoledì 13 Giugno 2018, 19:25 - Ultimo aggiornamento: 13-06-2018 19:25

BACOLI – In vista del periodo estivo, è stata istituita la zona a traffico limitato in località Marina Grande, in via Poggio e in via Punta Pennata. Il provvedimento è in vigore, da venerdì 15 giugno, tutti i giorni per ventiquattro ore compresi i festivi. Lo stabilisce una ordinanza firmata dal comandante della polizia municipale, Marialba Leone, prendendo atto delle precedenti delibere di giunta comunale. L’obiettivo è di «tutelare la salute dei cittadini, la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale», come riporta il dispositivo.A Marina Grande l’ordinanza sarà applicata fino al 30 settembre, nelle altre due aree costiere – Poggio e Punta Pennata - fino al 15 settembre. Le tre località sono off limits ai veicoli dei cittadini non residenti. L’accesso è consentito ai mezzi del Comune in servizio di pubblica utilità, a quelli delle forze di polizia, ai veicoli in servizio di emergenza e soccorso in atto; alle persone con limitata capacità motoria debitamente certificata. Inoltre vi possono accedere i cittadini residenti, coloro che abbiano il domicilio in zona, i titolari delle attività produttive, proprietari o locatari di seconda casa, che intendano raggiungere aree di parcheggio di cui siano titolari. A Marina Grande è stabilito il divieto di sosta permanente, per i trasgressori è prevista la rimozione del veicolo con carro gru.