A Bagnoli l'inaugurazione del corso “Guide Vulcanologiche”

Il 12 giugno 2023 si inaugura l'apertura del corso “Guide Vulcanologiche”, promosso da Regione Campania, Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei e Collegio Regionale delle Guide Vulcanologiche della Campania. La gestione del corso e le selezioni degli allievi sono stati affidati all’Ati formata dall’ente di formazione Ares dall’agenzia per il lavoro, la società Psb srl. Il percorso formativo avrà una durata di 610 ore con lezioni frontali, seminari e stage al fine di formare un esperto in grado di illustrare in termini scientifici e culturali le caratteristiche dell’ambiente montano e vulcanico nel quale opera.

Alla fine del corso, previo superamento dell’esame, gli allievi riceveranno un attestato per l’abilitazione alla professione di Guida Vulcanologica rilasciato dalla Regione Campania. È importante sottolineare che tale tipologia di corso si svolge solo nelle regioni Campania e Sicilia che negli ultimi anni hanno avuto uno sviluppo turistico esponenziale con una richiesta sempre più spinta di guide altamente specializzate per esplorare itinerari naturalistici e vulcanologici.

Molteplici sono infatti le opportunità di lavoro in ottica di un turismo sostenibile, all’insegna della sicurezza e della tutela ambientale per professionisti in grado di agire in ambienti complessi come quelli caratterizzati da un vulcanismo attivo.

All’apertura del corso, il 12 giugno 2023 alle 10, presso la sede di Psb sita al Parco San Laise interverranno: Vincenzo De Luca, presidente Regione Campania, Felice Casucci, assessore Turismo e Semplificazione Amministrativa Regione Campania, Rosanna Romano, direttore generale Turismo e Cultura della Regione Campania, Francesco Maisto, presidente Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, Massimo D’Antonio, direttore del corso Guide Vulcanologiche, Liberato Maddaloni, presidente Collegio Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche della Campania, Alfonso Santillo, amministratore Unico PSB, Giovanna Brancaccio, presidente Ares- Associazione Ricerca e Sviluppo.