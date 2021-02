Napoli: ospedale Betania, il Carnevale ​in terapia intensiva neonatale

Mascherine e vestitini per il Carnevale dei neonati prematuri della terapia intensiva neonatale dell'ospedale Evangelico Betania: anche quest’anno, nonostante le difficoltà e le restrizioni imposte dalla pandemia, sarà rispettata la tradizione del “Carnevale in Tin” dove tutti i neonati prematuri si presenteranno ai loro genitori con le maschere di Carnevale. L’accesso ai genitori è consentito nel rispetto delle misure di sicurezza Covid.

I piccoli pazienti, infatti, saranno adornati con dei lenzuolini che riproducono le icone più note: supereroi per i maschietti e principesse per le bambine. I vestitini sono stati realizzati dalla signora Maria Rosaria Ignarra la “nonna di Sergio”, uno dei piccoli pazienti ospitati in Tin nel passato che ha continuato negli anni a preparare i costumi. Anche l’Associazione Cuore di Maglia, presieduta da Mena Renzi, da sempre vicina ai prematuri ha preparato dei bellissimi dou-dou per ogni neonato ricoverato.

L’iniziativa giunta alla terza edizione, realizzata in collaborazione con l’Associazione Pulcini Combattenti Onlus, rientra nel più ampio progetto di umanizzazione delle cure e del benessere del neonato e dei genitori.



“Addobbare le cullette e le incubatrici che ospitano i nostri piccoli pazienti con vestitini e mascherine in occasione del Carnevale è un modo per rendere più accogliente la Terapia intensiva neonatale e favorire il rapporto dei genitori con l’ambiente ospedaliero. Queste iniziative che ripetiamo più volte durante l’anno anche in concomitanza con altre feste, come il Natale e la Pasqua, servono a rendere più familiare e confortevole l’incontro e il tempo trascorso insieme. Le mamme e i papà, sono generalmente impreparati ad affrontare la permanenza per tanti giorni o settimane, se non addirittura mesi nella TIN, soprattutto durante la pandemia che impone limitazioni ancora maggiori. Tante le nostre iniziative che vanno nella direzione di agevolare l’evoluzione del rapporto madre-bambino e con entrambi i genitori”. Così Marcello Napolitano direttore del dipartimento Materno-Infantile. “Quest’anno, ancora più dei mesi e degli anni scorsi, abbiamo voluto sostenere il Carnevale in Tin con la nostra associazione, per dare un messaggio positivo e di speranza ai genitori dei neonati prematuri, che soffrono tanto per il distacco e per la lunga permanenza in ospedale del loro bambino” spiega Claudia Cavaliere, presidente della Onlus Pulcini Combattenti.

L’associazione, nata su iniziativa di medici, delle vigilatrici e dei genitori dei neonati ricoverati presso l’Unità di Terapia Intensiva Neonatale, sostiene le attività della Tin e le famiglie dei bambini.

Nel 2020 all’Ospedale Betania sono nati 2019 neonati, di cui 264 prematuri e di questi circa 50 con peso inferiore a 1500 grammi. Piccoli che necessitano di attenzioni particolari e di un'altissima specializzazione degli operatori, nonché della vicinanza costante dei genitori ed in particolare della mamma anche per favorire l’allattamento al seno.

Con l’ingresso dell’Ospedale nella rete Covid della Regione Campania, nei mesi scorsi, è stato predisposto un reparto materno-infantile per partorienti positive localizzato ad un piano diverso dalla attuale degenza ostetrica, dove sono state allestite sala travaglio, sala parto e nido con personale dedicato all’assistenza. Sono stati assistiti 52 neonati figli di madri con tampone molecolare positivo per Sars-Cov2 garantendo a tutti il rooming-in h 24 ed un follow-up telefonico durante il periodo domiciliare di isolamento.

Ultimo aggiornamento: 16:20

