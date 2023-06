giovedì 15 giugno dalle ore 17, presso Villa Doria D’Angri, si svolgerà una tavola rotonda organizzata dal dipartimento di Social and Political Sciences dell’Università Bocconi, nell’ambito della propria conferenza annuale, alla quale prenderà parte il primo cittadino Gaetano Manfredi.

Sarà il tema dell’abbandono scolastico al centro del dibattito al quale parteciperanno, oltre al sindaco della città, Gaetano Manfredi, l’assessora all’Istruzione del Comune, Maura Striano, insieme al direttore del Dipartimento di Social and Political Sciences della Bocconi, Vincenzo Galasso, e alcuni docenti e ricercatori dell’Ateneo milanese (Massimo Anelli e Giovanna Marcolongo).

La tavola rotonda, dal titolo “Come combattere l’abbandono scolastico”, si inserisce nell’ambito della SPS Conference on Global Challenges, la conferenza annuale del Dipartimento di Social and Political Sciences Bocconi, organizzata in collaborazione con l’Università Parthenope.