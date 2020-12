Bradisismo a Pozzuoli: la foto del porto come è oggi e com'era nel 1983

Due foto, scattate in tempi diversi ma negli stessi luoghi, danno l’idea di ciò che sta accadendo di recente, a causa del bradisismo ascendente, nel porto turistico di Pozzuoli. Pubblicate dalla Pagina Facebook, “Quelli della zona rossa del vulcano Campi Flegrei”, l'accostamento fotografico, stupisce per l’attualità del fenomeno.

Una foto, realizzata dall’associazione Lux in Fabula nel 1983, in piena emergenza bradisismo, infatti, ritrae un passerella d’imbarco ai traghetti nel porto di Pozzuoli, visibilmente inclinata verso il basso; la stessa pendenza, la ritroviamo, poi, in uno scatto recente, realizzato nel 2020, da Anna Napolitano, dove una pedana d’acceso a un pontile galleggiante, poco distante dal pontile d’imbarco, sempre nel porto puteolano, risulta anch’essa inclinata verso il basso.

Tra la prima è la seconda foto, sono trascorsi ben trentasette anni. E come negli ’80, l'emergenza sembra essere ritornata, con il mare che si ritira per effetto dell’innalzamento del suolo e che grava sugli ormeggi.

