Buoni alimentari a Napoli, settemila richieste in 24 ore: «Obiettivo 50mila»

A 24 ore dalla pubblicazione del bando, sono settemila le domande arrivate sulla piattaforma del Comune di Napoli per la richiesta dei buoni alimentare. A riferire il dato è stato il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a margine delle celebrazioni per l'Immacolata al Gesù Nuovo. «Questo è un esempio di concretezza - ha affermato de Magistris - ed è una misura che porta la firma dei sindaci, e soprattutto della città di Napoli, che ha trovato la sensibilità del governo».

L'obiettivo dichiarato dal primo cittadino è riuscire a raggiungere con i buoni alimentari entro Natale 50 mila famiglie, il doppio delle famiglie che hanno usufruito della misura durante il lockdown di marzo e aprile. «Sarà un Natale non di festa - ha sottolineato - sarà un Natale di solidarietà, di fratellanza, di sobrietà ma anche con un sorriso perché Napoli è città che non si fiacca, non si piega ed è pronta alla ripartenza». Nel prossimi giorni l'amministrazione metterà in campo diverse iniziative a sostegno anche dei senza fissa dimora.

