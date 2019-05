Giovedì 9 Maggio 2019, 14:30 - Ultimo aggiornamento: 09-05-2019 15:05

Piazzetta Francese, alle spalle del teatro Mercadante, resta al centro delle proteste dei residenti e dei commercianti. Mentre la sera le auto in sosta invadono i marciapiedi sotto un’attenta regia dei parcheggiatori abusivi, la mattina e il pomeriggio la zona è completamente ostaggio dei tantissimi motorini lasciati in sosta (selvaggia) ai bordi dei due sensi di marcia della carreggiata.«Una situazione insostenibile - commenta un residente - che rende questa strada, frequentata da moltissimi turisti crocieristi, provenienti direttamente dalle navi, impraticabile».La sosta degli scooter e delle moto restringe notevolmente la strada mentre le auto, dirette verso i propri garage, sono costrette a manovre millimetriche per raggiungere le aree di sosta.«Questi motocicli sono proprio davanti ai nostri negozi ostacolando il libero ingresso a chiunque. Nonostante abbia chiamato più volte la polizia municipale, per chiedere un intervento mirato alla risoluzione del problema, fino ad oggi non si è visto un vigile», denuncia un commerciante della zona.«Già a gennaio protestammo e denunciammo questa situazione, attraverso i media - aggiunge un altro esercente - purtroppo devo registrare che da allora nulla e cambiato, anzi la situazione è anche peggiorata», conclude.