Capodanno a Napoli, servizio no-stop per la metropolitana linea1 e la funicolare centrale

A Capodanno a Napoli servizio no-stop di metropolitana linea 1 e funicolare centrale.

È stato sottoscritto da Anm e dalle organizzazioni sindacali l'accordo fortemente voluto dal sindaco Gaetano Manfredi per garantire il servizio di mobilità pubblica in città la notte dell'evento in programma a piazza Plebiscito nell'ambito dell'articolato cartellone di quattro giorni per il Capodanno che cominciano il 29 e terminano l'1 pomeriggio.

«Sono molto soddisfatto dell'intesa raggiunta: il mio ringraziamento va ai lavoratori il cui contributo è fondamentale per migliorare l'offerta agli utenti e alle migliaia di turisti che popolano la nostra città in questo periodo: è un ulteriore passaggio verso il rafforzamento dell'azienda messo in atto da questa amministrazione», il commento del sindaco Manfredi.

«Si tratta di un risultato molto importante per i cittadini e i turisti, quello raggiunto su metropolitana e funicolare aperte non stop nella notte di Capodanno ed in generale sul funzionamento di tutti i trasporti a Natale e Capodanno. La grande collaborazione fra Comune, Anm e sindacati ha portato al raggiungimento di questo obiettivo, il primo di altri che certamente otterremo da inizio anno», ha aggiunto l'assessore ai trasporti Edoardo Cosenza.

Presso la direzione di Anm si sono riuniti i rappresentanti dell'Azienda e delle organizzazioni sindacali per discutere l'accordo che regola il servizio di mobilità nelle giornate del 24,25 ,31 dicembre 2022 e 1 gennaio 2023.

All'incontro erano presenti per Anm, oltre al direttore generale Massimo Simeoli anche i rappresentanti dell'area risorse umane e tutti tecnici delle aree metropolitana, funicolari, bus e sosta, che hanno contribuito a progettare il servizio da offrire. Le maestranze erano al tavolo con i rappresentati sindacali di Cgil, Cisl, Uil, UGL, Faisa Confail, Orsa Usb.