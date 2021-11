Capri, un riconoscimento per il titolare della boutique di sandali capresi che non ha mai ceduto alle lusinghe delle mode

Artigianato caprese e tradizioni e questo è stato il concept della cerimonia che si è tenuta oggi nella sala consiliare del comune di Capri dove il sindaco Marino Lembo con il vicesindaco Ciro Lembo e una rappresentanza della giunta comunale unitamente al presidente dei commercianti Luciano Bersani per la consegna della pergamena a Gino Ragozzino, storico titolare di una boutique artigianale di sandali e scarpe made in Capri che ha aperto i battenti nel 1951 e che oggi celebra i suoi 70 anni di attività. Tale percorso è ricordato sulla pergamena con lo scritto “Città di Capri a Gino Ragozzino Calzature per aver contribuito attraverso tre generazioni, con laboriosità e creatività, a consolidare l’immagine artigianale e commerciale di Capri. 1951–2021 70 anni di attività».

APPROFONDIMENTI LA BELLEZZA FRAGILE Frane e alberi sradicati, Capri frana nel silenzio IL TURISMO La Campania e Capri tra i 15 luoghi migliori in Italia per un selfie I DISSESTI Maltempo a Capri: crolla un pino, strada chiusa al traffico

Nel ricevere commosso il suo riconoscimento, Ragozzino ha ringraziato il sindaco, gli amministratori e le istituzioni e il presidente dell’Ascom Capri per aver condiviso con lui questo significativo traguardo che, come ha sottolineato il sindaco nel suo intervento, porta tenacemente avanti quei valori e quell’estro dell’artigianalità che con la loro bravura hanno contribuito a rendere ancora più conosciuta l’isola di Capri nel mondo.