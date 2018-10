Cartellonistica pericolosa a Fuorigrotta: «Situazione da terzo mondo, devono essere sostituiti»

Giovedì 18 Ottobre 2018, 12:25

Una cartellonistica stradale illeggibile oltre che pericolosa. Sporcizia e ruggine, oltre al fatto che siano evidentemente in cattive condizioni. Siamo nella zona ovest della città di Napoli, non lontano dall’Edenlandia e dallo Stadio San Paolo.«Ci appare davvero singolare – ritrovare la cartellonistica cittadina in questo stato – reclama un automobilista – in quanto è sotto gli occhi di tutti la cattiva condizione e la loro pericolosità, non dobbiamo certo attendere la tragedia prima di intervenire così come è già accaduto». Alla fine di settembre scorso il vento provocò l’abbattimento di alcune indicazioni stradali che sfiorarono la tragedia sulla statale 7 Bis, la Nola – Villa Literno, a pochi metri dallo svincolo di Succivo. Fortunatamente al momento del crollo la strada era libera.«Tra le altre cose – continua l’automobilista – questa condizione provoca rallentamenti per i turisti, i quali, non conoscendo la città, sono costretti a comprendere dove si trovano. Una situazione da terzo mondo».