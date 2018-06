Chiaia, parcheggiatori abusivi scatenati: auto in fila sui marciapiedi e traffico in tilt

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 5 Giugno 2018, 11:01 - Ultimo aggiornamento: 05-06-2018 11:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiaia, dove il caos regna sovrano. Domenica sera - ma è successo anche sabato - l'assedio dei parcheggiatori abusivi comincia prima che il sole faccia il suo inchino dietro al Vesuvio. Via Giordano Bruno, viale Gramsci, via Caracciolo. Un budello di automobili parcheggiate ovunque. Sui marciapiedi, in seconda fila, in terza fila. Ovunque ci fosse uno spiraglio di luce.Utilizzando una citazione colta, domenica a Chaia era più facile per un cammello passare per la cruna di un ago, che per un cittadino napoletano attraversare il lungomare. L'occasione per gli abusivi della sosta è ghiotta. C'è il Pizza Village e il concerto di Noemi. Le strade della vergogna. Riviera di Chiaia, via Giordano Bruno, piazza della Repubblica, e così viale Dohrn e via Caracciolo.