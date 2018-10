Circumvesuviana, il treno ristrutturato è sui binari: ma andrà in servizio l’anno prossimo

Martedì 9 Ottobre 2018, 18:47

Con i sacchi di sabbia al posto dei passeggeri e gli ingegneri a bordo per effettuare rilievi, il treno della Circumvesuviana oggetto di revamping è da qualche giorno sui binari. Il nuovo convoglio, ristrutturato, è in fase di pre-rodaggio: percorre chilometri sulle linee Circum e, nel frattempo, viene controllato dal personale specializzato Eav, chiamato a individuare eventuali criticità o punti di debolezza. Successivamente tornerà in officina per ulteriori interventi, poi partirà il rodaggio. Infine, potrà funzionare a pieno regime.Prima che i passeggeri possano utilizzarlo, dunque, passerà ancora un bel po’ di tempo, sicuramente tutto il 2018. Eav, infatti, dove ottemperare a tutte le prescrizioni dell’Ustif (Ufficio speciale trasporti a impianti fissi), un organo periferico del Ministero dei trasporti che deve rilasciare i nulla osta all’entrata in servizio. All’officina di Ponticelli ci sono, attualmente, altri due treni oggetto di revamping, consegnati dalle aziende di Lipsia e Caserta che tempo fa si aggiudicarono l’appalto per la rimessa nuovo dei treni. In totale sono 37 i treni sottoposti a revamping