Città Metropolitana di Napoli, accordi quadro per la manutenzione delle strade

Al via altri due importanti accordi quadro per interventi di manutenzione di tratti stradali della rete viaria metropolitana. Sono stati infatti sottoscritti i contratti che affidano alla ditta vincitrice della gara i lavori di manutenzione di due importanti aree della rete stradale di pertinenza della Città Metropolitana di Napoli.

Per il primo intervento le arterie interessate sono:quelle del gruppo di Patria, Arco Felice, Cassano, Ripuaria, Miliscola, Capri e Volla. Il secondo intervento, invece, comprende strade ricadenti nella zona occidentale: gruppi Santa Maria a Cubito (Giugliano), Boscoreale, Boscotrecase, San Giorgio a Cremano, Sant’Anastasia.

Le strade interessate costituiscono la rete secondaria dei collegamenti da e per i centri abitati con gli assi stradali di grande comunicazione, autostrade ed extraurbane principali, oltre a garantire i collegamenti locali.

«Grazie all'impegno dell’intera Città Metropolitana, guidata dal sindaco de Magistris, sono giunti al via altri due accordi quadro che garantiranno lavori di miglioramento e messa in sicurezza di altri tratti della rete viaria gestita dalla Città Metropolitana di Napoli», afferma il consigliere metropolitano delegato alle strade, Raffaele Cacciapuoti. «Il nostro obiettivo - chiosa - è rendere le strade di nostra competenza più sicure e migliori. Per realizzare ciò gli investimenti messi in campo sono molto considerevoli e questo è possibile grazie al lavoro del Consiglio Metropolitano e del sindaco de Magistris che tanto hanno sostenuto questi progetti. Molto importante è anche il lavoro delle strutture tecniche e amministrative dell’Ente a cui va il mio ringraziamento».