Crisi rifiuti, a Torre del Greco vietato gettare la spazzatura nel weekend

Venerdì 2 Novembre 2018, 21:18

Crisi rifiuti, vietato nel weekend il conferimento della frazione secca. Il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, ha firmato un'ordinanza con la quale dispone il divieto assoluto di conferimento dei rifiuti indifferenziati, sia negli ecopunti, sia nei siti di prossimità e su tutto il territorio cittadino sabato 3 e domenica 4 novembre.Il provvedimento, istituito con urgenza dal primo cittadino, «nasce dalla considerazione - si legge in un comunicato stampa - che il ciclo integrato di conferimento dei rifiuti risente di particolari e forti criticità, atteso che la possibilità di conferire extra allo stir di riferimento, è attualmente impossibile».«Quella dei rifiuti - dice il primo cittadino - è una criticità seria e pericolosa per l'intera città. Siamo pienamente consapevoli dello stato dell'arte che, oltretutto, è sotto gli occhi di noi tutti. Ciò non può, tuttavia, distrarci dal seguire tutti i passi amministrativi e procedurali più opportuni, in piena trasparenza e legalità».