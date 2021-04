Crowdfunding, Napoli capitale della colletta web: «Così siamo salvi»

Partenope terra di crowdfunding. La pandemia ha accelerato l'affermarsi di nuove abitudini digitali nel mondo dell'economia e tra queste c'è la raccolta fondi via web. La «colletta partecipata» per il raggiungimento di un obiettivo comune sta cominciando a diffondersi a macchia d'olio anche a Napoli, che «con Torino - spiega Maurizio Imparato, formatore di crowdfunding di professione - è la città più strutturata del settore in tutta Italia»....

