Decumani, boom di turisti tra i rifiuti: i ristoratori si scoprono netturbini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 21 Aprile 2019, 10:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche se sono solo le dieci del mattino il turista è già stanco, ha camminato a lungo per raggiungere il cuore della città: piazza San Gaetano, punto centrale dei Decumani, il luogo dove ogni visitatore passa per raggiungere le meraviglie del centro storico. La foto di questo momento la vedete al centro fra quelle in alto: l'uomo riposa su un blocco di cemento, a dieci centimetri da un cumulo di immondizia.Via Anticaglia, undici e dieci del mattino: un gruppetto di turisti spagnoli svolta da via Duomo e s'infila nel vicolo, fa lo slalom davanti a un cantiere stradale abbandonato poi s'appiattisce a un muro per far passare uno scooter che strombazza e passa a tutta velocità, infine si ferma dinanzi a una montagna di spazzatura che cresce sotto al primo arco. Una donna del gruppo scatta una foto con la monnezza in primo piano e i resti del teatro romano sullo sfondo, la riguarda sullo schermo della Nikon e la mostra ai compagni di viaggio, borbottano qualcosa che ha il sentore dell'offesa e del disgusto, poi proseguono ridacchiando.