Eav: al via il corso di formazione per i dipendenti del trasporto pubblico

«Program For Management Development»: è il titolo del corso la cui prima e seconda edizione sono state inaugurate ieri presso la sede dell'Ipe business school di Napoli. L'evento, finalizzato alla presentazione del progetto di sviluppo manageriale che Eav in sinergia con Ipe, ha disegnato per gli attuali e futuri manager aziendali.

«Il programma» si legge in una nota «si inserisce nel percorso di crescita che Eav ha intrapreso per favorire lo sviluppo delle competenze di general management necessarie per gestire in maniera efficace lo sviluppo degli investimenti affidati alla società».

Il progetto fornirà un set di competenze trasversali finanziarie, management, marketing, team building, e prevede un programma di almeno quattro edizioni di 100 ore, per più di cento dipendenti tra quadri e neoassunti.

Alla presentazione è intervenuta tra gli altri l'assessore alla formazione professionale della regione Campania, Armida Filippelli, invitata dal presidente di Eav Umberto De Gregorio e dal presidente di Ipe Business School Antonio Ricciardi.