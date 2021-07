Emergenza rifiuti a Napoli, ripulita la discarica di Pianura lunga un chilometro

È stata finalmente ripulita la discarica a cielo aperto, lunga quasi 1 chilometro in via Montagna Spaccata nel quartiere Pianura, nella periferia occidentale di Napoli. Lo fa sapere il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, ricordando di aver denunciata la situazione, nel giugno scorso, a seguito della segnalazione di alcuni residenti.

«Una prima battaglia contro l'inciviltà ed i crimini ambientali è stata vinta ma la strada da fare è ancora lunga e faticosa. Ci batteremo fino a che, questa, come tutte le aree a rischio, sia sorvegliata da fototrappole per poter così incastrare e punire gli inquinatori. Occorre creare un vero deterrente per chi inquina e porta degrado sulle nostre strade, solo così si può avviare un processo che porterà ad un cambiamento di mentalità. Ringraziamo l'Asia e l'assessore all'ambiente Del Giudice per essere intervenuti», spiega Borrelli.