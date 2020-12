La Fondazione Di Vittorio, istituto nazionale della Cgil per la ricerca storica, economica, sociale e della formazione sindacale, ha affidato a Gianluca Daniele la responsabilità del progetto "Mezzogiorno e politiche culturali". «Un incarico importante, per una fondazione storica della Cgil nazionale, sui grandi temi del paese specie in questa fase di profonda crisi che il Sud e il mondo del lavoro stanno attraversando e per i quali Daniele metterà a disposizione la sua esperienza e le sue competenze» fanno sapere dalla Cgil.

Daniele, tra i consiglieri regionali uscenti del Pd, secondo dei non eletti, è tra i pochi uscenti dei democrat a non essere stato recuperato da De Luca con incarichi in Regione.c«Ringrazio la Fondazione Di Vittorio, la Cgil e la Slc Nazionale per la stima dimostrata nell'affidarmi questo incarico. Metterò - spiega Gianluca Daniele - in questo nuovo compito il massimo impegno, avendo a cuore innanzitutto la difesa del lavoro e dei più deboli».

