Napoli, i guai della Galleria Vittoria: prosegue il lavoro di esplorazione delle cavità a Pizzofalcone

Galleria Vittoria: prosegue il lavoro di esplorazione delle cavità nella collina di Pizzofalcone per valutare lo stato della roccia e assicurare la massima sicurezza della struttura. Un'indagine mai realizzata sin dal 1921, anno di costruzione della galleria, e che procede a ritmo intenso nelle viscere della collina. Lo rende noto l'assessorato alle infrastrutture del Comune di Napoli.

Anche oggi si sono tenuti nuovi sopralluoghi. Gli esperti sono avanzati all'interno di strettissimi cunicoli per alcune centinaia di metri, fino ad arrivare nei pressi dell'estradosso della galleria, la sua superficie esterna. Si sono spinti in diversi ambienti del lato nord, alcuni dei quali vengono scoperti solo oggi. Al momento non sono stati segnalati elementi di rilievo.

Lunedì è prevista l’ispezione di un'ultima cavità, il cui accesso avverrà da una proprietà privata, rilevante per la vicinanza con il tunnel.





Ultimo aggiornamento: 22:10

