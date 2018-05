Venerdì 18 Maggio 2018, 12:35 - Ultimo aggiornamento: 18-05-2018 12:35

Terzo giorno di protesta dei lavoratori Anm del deposito Garittone di Miano, destinato a chiudere - secondo quanto annunciato dall'azienda - il 1 giugno. Autisti, meccanici e altre figure professionali contestano la decisione, ritenendo che la chiusura dello storico deposito possa avere pesanti ripercussioni sul servizio, in particolar modo per quel che concerne gli spostamenti dei mezzi verso i comuni a nord di Napoli. Gli autobus, secondo il piano aziendale, saranno dislocati nei depositi di Cavalleggeri e piazza Carlo III. Disservizi e disagi, anche a causa delle concomitanti vicissitudini della Ctp, si stanno registrando da giorni in molti territorio della provincia di Napoli. A pagarne le conseguenze migliaia di studenti e lavoratori pendolari. I sindacati hanno chiesto un incontro con i vertici del Comune di Napoli.