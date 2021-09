Gino Sorbillo Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Dalle mani del prefetto Valentini un riconoscimento importante per uno dei re della pizza di Napoli: a Gino Sorbillo è stato conferito il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Il manager pizzaiolo è da anni uno degli uomini immagini del piatto tipico del made in Napoli: in prima linea nella iniziative di promozione ma anche in talk show e programmi tv nazionali e internazionali. Un riconoscimento importante per una famiglia che da generazioni si tramanda l'arte della pizza.