Green pass, partenza soft per terme e hotel a Ischia

Partenza soft per il Green pass sull'isola d'Ischia dove la certificazione sanitaria digitale è stata adottata dagli esercizi pubblici con modalità differenti. Il parco idrotermale Poseidon di Forio, il più grande dell'isola che conta numerose piscine oltre a sauna e beauty center, chiede indistintamente a tutti i suoi clienti da stamattina di mostrare il codice QR del green pass o in alternativa il certificato di tampone negativo o di avvenuta guarigione dal covid per l'ingresso. Scelta diversa, invece, per i numerosi altri parchi isolani che richiedono la certificazione digitale solo per l'accesso alla sauna o alle aree al chiuso come nel caso del parco Aphrodite Apollon di Sant'Angelo dove viene richiesta l'esibizione del green pass solo a chi voglia accedere alla beauty farm.

APPROFONDIMENTI LA RIPARTENZA «Green pass a Napoli, noi pizzaioli penalizzati dalle misure... LA RIPARTENZA Pompei, 330 tamponi gratuiti ai visitatori senza Green pass LA RIPARTENZA Green Pass, sì a visite in ospedale e Rsa con la...

Situazione simile per i molti hotel dotati di reparto termale interno che, ai clienti con prescrizione medica di cure termali, non richiedono la certificazione digitale: «Per le normative attualmente in vigore chi è in possesso di una documentazione che prescrive l'effettuazione di cure mediche termali non ha bisogno di green pass e quindi negli stabilimenti termali degli alberghi isolani ci si sta regolando di conseguenza. Sappiamo però che ci sono discussioni continue a livello istituzionale su questa materia e che le norme potrebbero cambiare anche nei prossimi giorni ma al momento ci atteniamo a questa regola e non stiamo riscontrando particolari criticità», dice Peppino Di Costanzo, presidente dei termalisti ischitani.

Si sono attrezzati per il green pass anche gli hotel che accettano clienti esterni per i loro ristoranti come nel caso del San Montano di Lacco Ameno dove da stasera si potrà cenare solo esibendo il pass, in forma digitale o stampata; pronti anche i moltissimi ristoranti dell'isola per cui però il vero banco di prova sarà stasera. «Abbiamo scaricato la app per la verifica dei codici ed affisso i cartelli all'esterno del locale», racconta un ristoratore della Riva Destra, «ma prevediamo file, ritardi e polemiche per stasera e per i prossimi giorni. Sarà indispensabile la collaborazione dei clienti e la presenza delle forze dell'ordine per tenere tutto sotto controllo».