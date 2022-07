Helbiz e Snav per i collegamenti su Napoli: promozioni e sconti per i nuovi clienti

Una nuova partnership per Helbiz che fa rotta verso le località del Mediterraneo. L'azienda di micromobilità ha infatti annunciato un accordo con Snav, azienda leader nei collegamenti marittimi nel Mediterraneo, che punta all'implementazione dell'intermodalità tra mezzi complementari e nello specifico tra traghetto o unità veloce e monopattino, che insieme offrono al cliente il miglior servizio possibile per godersi alcune delle più affascinanti e rinomate località estive.

A tutti i clienti di Helbiz e ai loro accompagnatori, Snav riserva uno sconto del 10%, fruibile su destinazioni come Croazia, con i collegamenti da Ancona a Spalato e viceversa, isole Eolie, con i collegamenti con unità veloce da Napoli Mergellina per Stromboli, Panarea, Vulcano, Salina, Lipari, Isole Pontine, con i collegamenti con unità veloce da Napoli Beverello e Ischia (Casamicciola) per Ventotene e Ponza, oltre che per il Golfo di Napoli, con partenze giornaliere da Napoli Beverello per Ischia e Procida, quest'ultima capitale della cultura 2022.

Inoltre, i nuovi clienti di Helbiz che utilizzeranno il codice promozionale Snav, verranno omaggiati di due corse gratuite da 15 minuti.