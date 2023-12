Festa dell'Immacolata: no alla vendita di bibite in vetro. La sicurezza al primo posto

In occasione della tradizionale festa dell' Immacolata Concezione, la Questura di Napoli dispone il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro.

La disposizione sarà attuata a partire dalle 7 di mattina dell'8 dicembre, nella piazza del Gesù.

Come ogni anno, l'evento richiamerà un flusso di persone molto corposo. La misura è stata adottata per contribuire a garantire la massima sicurezza per tutti i partecipanti.

I trasgressori saranno puniti con sanzioni dai 25 ai 500 euro