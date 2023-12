Mariah Carey non è più la reginetta del Natale: ecco chi l'ha detronizzata

Mariah Carey, l'indiscussa regina delle canzoni di Natale, sembrava potersi confermare per l'ennesima volta come il simbolo della festa di fine anno. Inaspettatamente, però, è stata spodestata da una famosissima canzone che difficilmente qualcuno non conosce. La particolarità? L'artista ha 78 anni e la canzone fu pubblicata nel 1958!

Mariah Carey ha perso lo scettro di regina di Natale almeno nelle classifiche. Al suo posto sul trono è salita Brenda Lee che, con il suo brano “Rockin' Around the Christmas Tree”, si è piazzata al top di Billboard Hot 100. “All I Want For Christmas Is You” della Carey è scivolato al secondo posto.

Little Miss Dynamite, come era stata soprannominata Brenda Lee da ragazzina per il suo carattere indomito ed esplosivo, registrò “Rockin’ Around the Christmas Tree” quando aveva solo 13 anni.

Per i 65 anni dall'uscita, la cantante ha pubblicato lo scorso novembre un nuovo video ufficiale della canzone, dove l'eleganza del rosso e della donna si mescolano all'atmosfera nataliza e gioiosa.

Mariah Carey può guardare ancora dall'alto la collega, almeno per quanto riguarda le visualizzazione su YouTube. Il suo video della canzone natalizia, ripubblicata 3 anni fa, è arrivata a 478 milioni di views sul social rosso e per ora il brano di Brenda Lee ha raggiunto quasi i 5 milioni in un mese. Un divario ancora importante.

Secondo dati di Luminate Data (il fornitore di dati indipendente per le classifiche di Billboard), però, quest'anno “Rockin’ Around the Christmas Tree” ha raggiunto 35 milioni di streaming ed è stato passato in radio 21 milioni di volte. Per l'artista è la terza canzone a raggiungere la vetta delle classifiche, precedentemente c'erano stati “I'm Sorry” e “I Want to Be Wanted”.