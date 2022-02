Lungomare di Napoli, flashmob per dire addio alle auto e allo smog

Flashmob di Legambiente e coordinamento associazioni ambientaliste: domani, mercoledì 9 febbraio alle 10.30 in piazza Vittoria, angolo via Partenope. In questa circostanza è prevista la presentazione della scheda Clean Cities su Napoli con i dati sull'inquinamento atmosferico, sulla mobilità e sul trasporto pubblico. La manifestazione rientra infatti nell’ambito della due giorni promossa per accendere i riflettori sui dati preoccupanti relativi allo smog nelle principali metropoli.