Martedì 12 Giugno 2018, 17:14 - Ultimo aggiornamento: 12-06-2018 17:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questa volta ad andare in tilt sono stati gli impianti elettrici che azionano le pompe idriche della città. Marano è nuovamente nella morsa della grande sete. Una costante degli ultimi due anni. I guasti agli impianti sono quasi all'ordine del giorno. Da ieri notte rubinetti a secco in tutto il centro storico, in parte della zona collinare e del centro cittadino. Senza acqua, in pratica, almeno 10 mila residenti. I tecnici del Comuen sono al lavoro da stamani. L'erogazione, con ogni probabilità, riprenderà non prima di domattina. Decine le segnalazioni ai vigili e all'ufficio tecnico dell'ente cittadino. I residenti, esasperati, sfogano la loro rabbia sulle pagine dei social network.