Meteo Napoli domani, in arrivo l'ondata di calore

Ondata di calore in arrivo a Napoli e nel resto della Campania. Da domani 7 luglio, a partire dalle 8, fino a venerdì 9 luglio. L'avviso di criticità è firmato dalla Protezione civile della Regione, che annuncia: si prevedono temperature di 7-8 gradi più alte delle media, soprattutto nella giornata di giovedì, con un tasso di umidità che, di sera e di notte, può superare il 60-70 per cento. In particolare lungo la costa, se non c'è vento.

I Comuni e gli altri enti sul territorio sono chiamati a mettere in atto le procedure di propria competenza per vigilare sulle fasce fragili della popolazione. La prima raccomandazione? Non esporsi al sole o praticare attività sportive nelle ore più calde. Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio.

m.p.