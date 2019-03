Addio a Rosaria Fummo, signora di Ciro a Mergellina e icona dello street food

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 12 Marzo 2019, 09:00

Con la morte di Rosaria Fummo, scompare un'altra figura storica di Mergellina. Una delle innumerevoli signore dello street food partenopeo che da oltre due secoli nutrono la gente mentre cammina per le strade. Qui però a Mergellina più che di necessità, è cibo da strada di puro godimento, immersi nell'azzurro del mare e del cielo sul lungomare più bello del mondo.La notizia della scomparsa di Rosaria, 86 anni, grande lavoratrice, gentile, sempre con il sorriso, instancabile presenza, è stata data come di consueto su Facebook dalla famiglia che la ricorda così: «È con enorme dolore che annunciamo la perdita della nostra cara, fondatrice nonché creatrice di tutto ciò che avete provato in questi anni. Donna dalle altissime qualità imprenditoriali ed esperta indiscussa di tutte le materie prime da sempre utilizzate. È a lei che diciamo grazie per aver reso lo Chalet Ciro ciò che è oggi. Faremo sempre tesoro di ogni suo consiglio. Che possa guidarci da lassù con il suo sorriso. Ti salutiamo con tanto affetto e con uno dei tuoi fiori preferiti. Ci mancherai tanto, Signora e per tanti, nonna, Rosaria Fummo».